Apple намерена увеличить продажи за счет выпуска бюджетного iPhone

СМИ сообщают, что американский производитель цифровой техники Apple планирует выпустить бюджетную версию iPhone. Как пишет РБК, корпорация намерена таким образом намерена повысить продажи, падающие с начала года.

По данным СМИ, новинка ожидается весной следующего года. Телеканал 360 отмечает, что новый смартфон Apple продолжит поколение iPhone SE. Эта серия появилась в 2016 году и стоимость iPhone с $399.

BFM передает, что новинка по внутреннему наполнению будет соответствовать флагманским моделям 2019 года, снижение стоимости обеспечит менее дорогой дисплей – вместо OLED-экранов на новом iPhone будет установлен ЖК-дисплей.





