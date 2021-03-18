«В интересах пациентов». Главврач – о пользе контрактов жизненного цикла

«Мы проводим высокотехнологичные операции, всегда стареемся сделать по максимуму для того, чтобы пациенты получали лучшее лечение по основным профилям нашей работы. Это хирургия, урология, гинекология и другие профили. Проводится больше 20 тысяч операций в год. Конечно же здорово, что с поставкой КЖЦ в 2021-2023 годах стационар будет оснащен новым оборудованием, включая ангиограф, аппаратами КТ и МРТ, аппаратами УЗИ и другой техникой», - отметил он.

Контракты жизненного цикла позволяют приобретать медицинское оборудование напрямую у производителей по наиболее выгодной цене. Поставщик гарантирует его обслуживание и бесперебойную работу на протяжении семи-десяти лет.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что столица стала одним из первых регионов страны, которая стала применять эту технологию при закупках медицинской техники. Всего по итогам 2020 года приобретено более шести тысяч единиц, включая более 1,5 тысячи единиц тяжелой медицинской техники. В результате в Москве парк тяжелой медтехники обновится почти на 90% процентов.

