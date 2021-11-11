В Instagram появится функция «Сделай перерыв»
Социальная сеть Instagram тестирует новый инструмент Take a break («Сделай перерыв» — НСН), призывающи пользователя отдохнуть от просмотра ленты. Об этом сообщил глава сервиса Адам Моссери.
«Эта опция позволит вам получать в приложении напоминания о необходимости перерыва по истечении выбранного вами времени», — написал Моссери в Twitter.
Сейчас функция Take a break доступна лишь некоторым пользователям, однако в случае успешного тестирования ее запустят в соцсети уже в декабре.
Ранее Instagram предоставила пользователям возможность загружать контент через браузер компьютера. Юзеры могут напрямую публиковать в соцсети фото и видео длительностью до минуты, пишет «Свободная пресса».
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