В Instagram появится функция «Сделай перерыв»

«Эта опция позволит вам получать в приложении напоминания о необходимости перерыва по истечении выбранного вами времени», — написал Моссери в Twitter.

Сейчас функция Take a break доступна лишь некоторым пользователям, однако в случае успешного тестирования ее запустят в соцсети уже в декабре.

Ранее Instagram предоставила пользователям возможность загружать контент через браузер компьютера. Юзеры могут напрямую публиковать в соцсети фото и видео длительностью до минуты, пишет «Свободная пресса».

