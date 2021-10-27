В Instagram все пользователи смогут прикреплять гиперссылку в сторис
Социальная сеть Instagram расширит функцию добавления гиперссылки в сторис на всех пользователей.
Ранее делиться гиперссылкамп в коротких исчезающих фото и видеороликах могли только пользователи с подтвержденным аккаунтом и имеющие определенное количество подписчиков.
«Чем бы вы ни занимались, от готовки до волонтерства или шоппинга, теперь у вас есть возможность добавить ссылку в историях - независимо от размера вашей учетной записи», - говорится в блоге соцплатформы.
В Instagram отметили, что в рамках борьбы с распространением вредоносного контента в соцсети новые учетные записи и учетные записи, которые неоднократно делятся дезинформацией или разжиганием ненависти не будут иметь возможности делиться ссылкой.
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