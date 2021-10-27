В Instagram все пользователи смогут прикреплять гиперссылку в сторис

Социальная сеть Instagram расширит функцию добавления гиперссылки в сторис на всех пользователей.

Ранее делиться гиперссылкамп в коротких исчезающих фото и видеороликах могли только пользователи с подтвержденным аккаунтом и имеющие определенное количество подписчиков.

«Чем бы вы ни занимались, от готовки до волонтерства или шоппинга, теперь у вас есть возможность добавить ссылку в историях - независимо от размера вашей учетной записи», - говорится в блоге соцплатформы.

В Instagram отметили, что в рамках борьбы с распространением вредоносного контента в соцсети новые учетные записи и учетные записи, которые неоднократно делятся дезинформацией или разжиганием ненависти не будут иметь возможности делиться ссылкой.

