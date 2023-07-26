В Ингушетии запретят жениться без справок об отсутствии ВИЧ и наркозависимости
26 июля 202315:23
Власти Ингушетии поддержали запрет бракосочетания без справок об отсутствии ВИЧ и наркозависимости.
Глава республики Махмуд-Али Калиматов одобрил соответствующую инициативу.
По мнению властей, подобное нововведение поможет бороться с наркоманией. Вдобавок чиновники предложили штрафовать супругов, которые решили развестить из-за наркозависимости одного из них.
Ранее независимый демограф Алексей Ракша в пресс-центре НСН заявил, что в России резко увеличилось число фиктивных разводов из-за политики Минтруда, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru