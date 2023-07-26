В Ингушетии запретят жениться без справок об отсутствии ВИЧ и наркозависимости

Глава республики Махмуд-Али Калиматов одобрил соответствующую инициативу.

По мнению властей, подобное нововведение поможет бороться с наркоманией. Вдобавок чиновники предложили штрафовать супругов, которые решили развестить из-за наркозависимости одного из них.

Ранее независимый демограф Алексей Ракша в пресс-центре НСН заявил, что в России резко увеличилось число фиктивных разводов из-за политики Минтруда, передает «Радиоточка НСН».

