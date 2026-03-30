Зависимость от видеоигр — в первую очередь удел молодежи, особенно старшеклассников. Близкие вынуждены помогать им справляться с нездоровой тягой к играм, находить альтернативу, чтобы не потерять родного человека окончательно. Об этом НСН заявил психиатр-нарколог Александр Ковтун.

В Госдуме предложили ввести самозапрет на видеоигры. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева. Предполагается, что он будет работать по аналогии с самозапретом на кредиты и ставки. По словам Ковтуна, сегодня зависимость от видеоигр оставила далеко позади другие виды игровой зависимости, а подвержена ей в большей степени молодежь.

«Зависимость от игр процветает уже несколько десятилетий, ей страдали еще Лев Толстой и Федор Достоевский. В связи с тем, что научно-технический прогресс направил нас в гаджеты, зависимость от компьютерных игр, игр в смартфоне вышла на первое место, а казино, букмекерские конторы, карты сильно отстали. Конечно, молодежь играет больше, чем люди в возрасте, которые быстрее утомляются и бросают игру в силу того, что притупилось внимание, болят глаза и так далее. А молодые люди порой играют до истощения, для них существуют реабилитационные центры, особенно много таких центров в Китае. Отмечу, что осознание зависимости в первую очередь формируется у тех, кто окружает этих людей. Они видят степень зависимости, указывают на нее, но у самого зависимого от игр критика к этому явлению снижена. Для него это желаемое явление, только играя, он обретает комфортное для него эмоциональное состояние», — сказал Ковтун.