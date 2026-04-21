Ограничения связи сужают возможности пользователей видеоигр подключаться к российским и зарубежным продуктам, а также платить за них, рассказал руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов в эфире НСН.

Антипиратская система защиты Denuvo и борьба Роскомнадзора со средствами обхода блокировок обернулись для лицензионного покупателя ретрофутуристического шутера Atomic Heart неприятными проблемами. Пользователи столкнулись с трудностями при запуске компьютерной игры. Поддержка VK Play допустила, что сложности могли появиться из-за блокировки подключения по инициативе провайдера. Пименов подтвердил эту информацию.