Российским геймерам пообещали сложности из-за Роскомнадзора
Блокировки различных сервисов бьют и по играм, заявил НСН Михаил Пименов.
Ограничения связи сужают возможности пользователей видеоигр подключаться к российским и зарубежным продуктам, а также платить за них, рассказал руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов в эфире НСН.
Антипиратская система защиты Denuvo и борьба Роскомнадзора со средствами обхода блокировок обернулись для лицензионного покупателя ретрофутуристического шутера Atomic Heart неприятными проблемами. Пользователи столкнулись с трудностями при запуске компьютерной игры. Поддержка VK Play допустила, что сложности могли появиться из-за блокировки подключения по инициативе провайдера. Пименов подтвердил эту информацию.
«Ничего удивительного в том, что все игры, которые работают через зарубежные лаунчеры, столкнулись с проблемами. Из-за блокировок очень много касается недоступным, даже и российские сервисы. Мы не раз сталкивались со сложностями. До тех пор, пока будут идти активные блокировки, это будет продолжаться во всех сегментах. Речь не только про игры, но и все, что касается банковской системы, малого бизнеса, система онлайн-платежей на любых сервисах. Ограничения задевают всех. Уже давно массовые сложности с оплатой игр на консоли и с помощью сервиса Steam. Российские игроки привыкли приобретать их не напрямую, а с помощью сторонних сервисов. Неизвестно, получится ли у них это дальше», — отметил он.
Ранее Пименов назвал НСН бюджет, необходимый для разработки видеоигры.
