Германия утвердила финансовую помощь Украине до 2030 года
Правительство Германии одобрило программу финансовой поддержки Украины на несколько лет вперед, предусматривающую выделение средств из федерального бюджета. Об этом сообщает Reuters.
Согласно плану, в 2027 году Киев получит 11,6 миллиарда евро. В период с 2028 по 2030 годы ежегодный объем помощи составит по 8,5 миллиарда евро, отмечает RT.
Министр финансов Германии Ларс Клингбейл, отвечая на вопрос о снижении объемов поддержки после 2027 года, пояснил, что Евросоюз ранее утвердил кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро, который должен частично компенсировать сокращение прямого финансирования.
По данным Reuters, общий объем федерального бюджета Германии увеличится на 3,6% по сравнению с 2025 годом и достигнет 543,3 миллиарда евро. Расходы на оборону при этом вырастут с 82,7 миллиарда евро в текущем году до 105,8 миллиарда евро в 2027 году. С учетом специального фонда на оборонные нужды и средств, направляемых Украине, совокупные военные расходы Германии в 2027 году составят 144,9 миллиарда евро, передает «Радиоточка НСН».
- Германия утвердила финансовую помощь Украине до 2030 года
