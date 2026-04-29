Германия утвердила финансовую помощь Украине до 2030 года

Правительство Германии одобрило программу финансовой поддержки Украины на несколько лет вперед, предусматривающую выделение средств из федерального бюджета. Об этом сообщает Reuters.

Согласно плану, в 2027 году Киев получит 11,6 миллиарда евро. В период с 2028 по 2030 годы ежегодный объем помощи составит по 8,5 миллиарда евро, отмечает RT.