Пентагон подтвердил обмен разведданными с Киевом

Военные США продолжают передавать Украине информацию в рамках сотрудничества в сфере безопасности, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов Пентагона Дэн Кейн. Об этом он сообщил на слушаниях в профильном комитете Палаты представителей США.

По словам Кейна, взаимодействие осуществляется через структуры помощи в сфере безопасности, а также по линии Европейского командования Пентагона. Он уточнил, что не может раскрыть все детали такого сотрудничества в открытом формате, поскольку часть сведений носит закрытый характер.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон больше не поставляет вооружения Украине напрямую. По его словам, оружие реализуется странам НАТО, которые затем передают его Киеву.

Российская сторона неоднократно указывала, что поставки вооружений Украине затрудняют урегулирование и фактически вовлекают страны альянса в конфликт, передает «Радиоточка НСН».

