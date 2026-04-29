Пентагон подтвердил обмен разведданными с Киевом

Военные США продолжают передавать Украине информацию в рамках сотрудничества в сфере безопасности, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов Пентагона Дэн Кейн. Об этом он сообщил на слушаниях в профильном комитете Палаты представителей США.

По словам Кейна, взаимодействие осуществляется через структуры помощи в сфере безопасности, а также по линии Европейского командования Пентагона. Он уточнил, что не может раскрыть все детали такого сотрудничества в открытом формате, поскольку часть сведений носит закрытый характер.