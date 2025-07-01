Фанаты в предвкушении: Игру GTA VI могут русифицировать
Западные студии хотят максимально охватить русскоязычный рынок, поэтому готовы русифицировать долгожданную игру, заявил НСН Михаил Пименов.
Корпорация Rockstar создала одну из самых популярных игр в мире и хочет заработать по максимум на новой части, поэтому неудивительно, что ее переведут на русский язык. Об этом заявил директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов в разговоре с НСН.
Студия Rockstar опубликовала вакансию специалиста по локализации, который будет курировать маркетинговую кампанию на русском языке в преддверии выхода GTA VI. Кандидату предстоит в течение года следить за качеством перевода материалов и взаимодействовать с командой разработчиков. Требуется отличное знание русского языка, хорошее понимание письменного и разговорного английского и умение пользоваться Microsoft Office. Пименов отметил, что это логичный шаг, если компании важна прибыль.
«Я уверен, что GTA VI будет локализована, потому что русский язык является одним из самых распространенных в мире. Он входит в топ и в Steam (популярная платформа для покупки видеоигры - примечание НСН), и на стриминговых платформах. А во-вторых, планируется, что проект будет настолько глобальным, что чем больше будет возможностей для привлечения аудитории по всему миру, то тем больше будет и охват, а значит возрастут продажи. Среди российских геймеров огромное количество фанатов игр серии GTA, пятая часть на протяжении многих лет занимала первые места в чартах по продаж, как и ее кооперативный режим. Это принесло компании миллиарды долларов, игра является одной из самых популярных в мире», — заключил он.
Grand Theft Auto (GTA) — серия компьютерных игр в жанре приключенческого экшена. Игры серии, начиная с Grand Theft Auto III, принадлежат к числу самых высокооценённых критиками и самых продаваемых игр в истории; серия является одной из самых коммерчески успешных медиафраншиз в индустрии компьютерных игр.
Ранее преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Александр Горбаченко рассказал НСН, почему разработка игры GTA VI затянулась на 10 лет.
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