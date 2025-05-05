«Цена ошибки высока»: Почему разработка GTA VI затянулась почти на 10 лет

По его словам, в случае успеха GTA VI игра окупится как для разработчиков, так и для фанатов.

«Кроме того, нельзя не учитывать моральное устаревание софта и железа во время разработки. За минувшие восемь лет поколение консолей сменилось с PS4/Xbox One на PS5/Xbox Series, изменились стандарты, возросли требования к графике и производительности. Поэтому в процессе разработки студия вынуждена адаптировать свой проект под новые технологические реалии. Конечно, терпение фанатов на исходе, они устают годам ждать. Но, с другой стороны, ожидание подогревает искушение. Чем более долгожданная игра, тем большие надежды на нее возлагаются. И поэтому цена ошибки для Rockstar критически высока. С другой стороны, если GTA VI оправдает долгие ожидания и повторит успех пятой части (продажи превысили 185 миллионов копий, а прибыль от них оказалась более восьми миллиардов долларов), эти инвестиции и годы ожиданий окупятся с лихвой и для разработчиков, и для фанатов», - заключил Горбаченко.

Ранее Горбаченко заявил «Радиоточке НСН», что учитывая масштабы разработчика Rockstar Games и их амбиции, вложенные в создание GTA VI два миллиарда долларов являются астрономической, но оправданной суммой, ведь это будет не просто игра, а новый эталон для всей видеоигровой индустрии,

