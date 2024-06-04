Соцсеть X разрешила публиковать порно и контент для взрослых

С 3 июня пользователи смогут выкладывать контент для взрослых. Авторы материалов с сексуальным содержанием будут вынуждены помечать свои посты. Пользователи соцсети теперь могут публиковать изображения наготы или другого взрослого контента. Однако публикации будут скрыты специальной отметкой до нажатия на кнопку о показе.

Также пользователи X смогут жаловаться на соответствующие материалы без маркировки.

Ранее Маск заявил об успешном тестировании системы стриминга игр в соцсети Х, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

