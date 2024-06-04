Соцсеть X разрешила публиковать порно и контент для взрослых
Социальная сеть X, которая принадлежит миллиардеру Илону Маску, обновила правила размещения публикаций, говорится в официальном заявлении компании.
С 3 июня пользователи смогут выкладывать контент для взрослых. Авторы материалов с сексуальным содержанием будут вынуждены помечать свои посты. Пользователи соцсети теперь могут публиковать изображения наготы или другого взрослого контента. Однако публикации будут скрыты специальной отметкой до нажатия на кнопку о показе.
Также пользователи X смогут жаловаться на соответствующие материалы без маркировки.
Ранее Маск заявил об успешном тестировании системы стриминга игр в соцсети Х, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru