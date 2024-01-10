В Химках после аварии без тепла остались десятки домов на 19 улицах

Выход из строя районной тепловой станции в подмосковных Химках оставил без отопления десятки домов, сообщает администрация округа.

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«ТСК Мосэнерго» официально проинформировал об отключении отопления и горячей воды в домах на 19 улицах. Помимо жилых домов без тепла также остались поликлиника, нескольких школ и ТЦ.

Также в связи с аварией часть новых Химок осталась без света, уточняют в соцсетях. На данный момент сроки окончания ремонтных работ еще не определены.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН рассказала о том, что все советские котельные находятся в зоне риска из-за морозов.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПодмосковьеОтопление

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