В Химках после аварии без тепла остались десятки домов на 19 улицах
Выход из строя районной тепловой станции в подмосковных Химках оставил без отопления десятки домов, сообщает администрация округа.
«ТСК Мосэнерго» официально проинформировал об отключении отопления и горячей воды в домах на 19 улицах. Помимо жилых домов без тепла также остались поликлиника, нескольких школ и ТЦ.
Также в связи с аварией часть новых Химок осталась без света, уточняют в соцсетях. На данный момент сроки окончания ремонтных работ еще не определены.
Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН рассказала о том, что все советские котельные находятся в зоне риска из-за морозов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru