В Херсонской области заявили об уничтожении почти всех ДРГ в регионе
Почти все диверсионно-разведывательные группы в Херсонской области уничтожены. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Касательно диверсионно-разведывательных групп, покушений на меня, моих коллег, скажу откровенно: практически все группы уничтожены, пособники находятся в тюрьмах», — цитирует чиновника ТАСС.
Стремоусов подчеркнул, что новые ДРГ не смогут проникнуть в Херсон, спецслужбы ликвидируют их, отмечает телеканал «360».
Ранее замглавы ВГА призвал Киев «забыть про Херсонскую область», указав, что регион готовится к референдуму о присоединении к России, напоминает RT.
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