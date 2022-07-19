В Херсонской области заявили об уничтожении почти всех ДРГ в регионе

Почти все диверсионно-разведывательные группы в Херсонской области уничтожены. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

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«Касательно диверсионно-разведывательных групп, покушений на меня, моих коллег, скажу откровенно: практически все группы уничтожены, пособники находятся в тюрьмах», — цитирует чиновника ТАСС.

Стремоусов подчеркнул, что новые ДРГ не смогут проникнуть в Херсон, спецслужбы ликвидируют их, отмечает телеканал «360».

Ранее замглавы ВГА призвал Киев «забыть про Херсонскую область», указав, что регион готовится к референдуму о присоединении к России, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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