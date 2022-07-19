В Херсонской области заявили об уничтожении почти всех ДРГ в регионе

«Касательно диверсионно-разведывательных групп, покушений на меня, моих коллег, скажу откровенно: практически все группы уничтожены, пособники находятся в тюрьмах», — цитирует чиновника ТАСС.

Стремоусов подчеркнул, что новые ДРГ не смогут проникнуть в Херсон, спецслужбы ликвидируют их, отмечает телеканал «360».

Ранее замглавы ВГА призвал Киев «забыть про Херсонскую область», указав, что регион готовится к референдуму о присоединении к России, напоминает RT.

