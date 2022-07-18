СМИ: В Херсоне обнаружили схрон украинских диверсантов

По словам собеседника агентства, в районе строящейся АЗС на Ольховой улице были найдены два ПЗРК «Игла», гранатомет РПГ-18, патроны калибром 5,45 миллиметра, гранаты. Также силовики нашли в схроне пистолет и детонаторы для самодельных взрывных устройств, отмечает телеканал «360».

Кроме того, в том же районе была обнаружена устроенная украинскими диверсантами огневая позиция для обстрела дороги, пишет RT.

«Позиция огневой точки выбрана таким образом, что в сектор обстрела попадали блокпост и участок трассы регионального значения, по которой передвигается военная техника Вооруженных сил России, гуманитарные конвои, а также транспортные средства, осуществляющие перевозку сельскохозяйственной продукции», — подчеркнул собеседник агентства.

