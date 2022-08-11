В Херсонской области заявили о возвращении жителей региона с Украины

Жители Херсонской области, ранее покинувшие регион, начали возвращаться с Украины домой. Об этом заявила замглавы областной администрации Екатерина Губарева.

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«В большинстве своем это жители области, которые уехали, поддавшись на фейки украинской пропаганды о якобы злых русских, контрнаступлении ВСУ и прочего бреда», — рассказала чиновница в беседе с РИА Новости.

По словам Губаревой, люди получают информацию об истинном положении дел от родственников или друзей, которые остались на подконтрольных России территориях. Замглавы ВГА отметила, что Киев не сможет помешать этому, указывает телеканал «360».

Губарева добавила, что граждане могут выбирать: вернуться в регион, получить гражданство РФ, соцвыплаты и пенсии, либо оставаться без всяких гарантий на подконтрольных Киеву территориях, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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