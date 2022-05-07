В Херсонской области заявили о стремлении стать одним из субъектов России

«Мы намерены жить в составе Российской Федерации и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму. Регион будет стремиться стать субъектом Российской Федерации. Никто ни к чему не будет принуждать, но исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей», — подчеркнул чиновник.

По словам Стремоусова, власти региона готовы в случае необходимости обратиться с вопросом о включении региона в состав России. При этом Херсонская область уже полноценно сотрудничает с РФ и «чувствует себя как одно единое целое с регионами России».

