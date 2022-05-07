В Херсонской области заявили о стремлении стать одним из субъектов России

Херсонская область будет стремиться стать одним из субъектов РФ. Об этом заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в беседе с РИА Новости.

Херсонская область вернет себе герб времен Российской империи

«Мы намерены жить в составе Российской Федерации и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму. Регион будет стремиться стать субъектом Российской Федерации. Никто ни к чему не будет принуждать, но исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей», — подчеркнул чиновник.

По словам Стремоусова, власти региона готовы в случае необходимости обратиться с вопросом о включении региона в состав России. При этом Херсонская область уже полноценно сотрудничает с РФ и «чувствует себя как одно единое целое с регионами России».

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ФОТО: РИА Новости
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