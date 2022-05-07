Херсонская область вернет себе герб времен Российской империи

Херсонская область, которую контролируют российские военные, вернет себе герб времен Российской империи. Об этом сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

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«Принято решение вернуть Херсонской области исторический герб - времен нахождения региона в составе Российской империи», — рассказал чиновник в беседе с РИА Новости.

Стремоусов отметил, что в основу нового герба лег первый символ Херсона и Херсонского уезда, утвержденный в 1803 году. Так, на новом гербе изображен черный двуглавый коронованный орел в щите с золотым полем, на груди птицы — золотой крест в голубом щитке, в правой лапе — лавровая ветвь, в левой — пламя.

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Фото: miskrada.kherson.ua
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