Херсонская область вернет себе герб времен Российской империи

«Принято решение вернуть Херсонской области исторический герб - времен нахождения региона в составе Российской империи», — рассказал чиновник в беседе с РИА Новости.

Стремоусов отметил, что в основу нового герба лег первый символ Херсона и Херсонского уезда, утвержденный в 1803 году. Так, на новом гербе изображен черный двуглавый коронованный орел в щите с золотым полем, на груди птицы — золотой крест в голубом щитке, в правой лапе — лавровая ветвь, в левой — пламя.

