В Херсонской области заявили, что вывоз жителей продолжается с обоих берегов Днепра

По их словам, граждане выезжают как из 15-километровой зоны левобережья Днепра, так и с правого берега Днепра из Бериславского района.

«Большинство жителей города за минувшую ночь поняли целесообразность и своевременность этого мероприятия, потому что и вечер, и ночь были крайне неспокойные: прилёты, ракетные и артиллерийские обстрелы... поэтому люди приняли правильное решение», - сказал Леонтьев.

Агаев добавил, что в связи с участившимися ракетными обстрелами у граждан отпали все сомнения в необходимости покинуть на время свои дома, организованный выезд граждан продолжится.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что вопрос об эвакуации жителей региона в настоящее время не рассматривается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».