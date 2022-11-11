В Херсонской области заявили, что вывоз жителей продолжается с обоих берегов Днепра

Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев и представитель администрации Новой Каховки Руслан Агаев заявили, что вывоз гражданского населения Херсонской области продолжается, сообщает РИА Новости.

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По их словам, граждане выезжают как из 15-километровой зоны левобережья Днепра, так и с правого берега Днепра из Бериславского района.

«Большинство жителей города за минувшую ночь поняли целесообразность и своевременность этого мероприятия, потому что и вечер, и ночь были крайне неспокойные: прилёты, ракетные и артиллерийские обстрелы... поэтому люди приняли правильное решение», - сказал Леонтьев.

Агаев добавил, что в связи с участившимися ракетными обстрелами у граждан отпали все сомнения в необходимости покинуть на время свои дома, организованный выезд граждан продолжится.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что вопрос об эвакуации жителей региона в настоящее время не рассматривается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияЭвакуацияХерсон
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