«Мы… возвращаемся в родную гавань в привязке к Крыму в том числе. Сегодня Крым — это основная артерия, связывающая нас с большой Россией, начиная с перемещения людей, товаров, грузов, экономики и прочих вещей. Крым — это сегодня наш проводник в большую Россию», — отметил чиновник в беседе с РИА Новости.

Рогов подчеркнул, что в мире понимают законность воссоединения Крыма с РФ, пишет «Свободная пресса».

Между тем стало известно, что в случае возобновления переговоров России и Украины в новом соглашении не будет обсуждаться статус Херсонской и Запорожской областей, жители которых поддерживают РФ. Об этом сообщили Известия со ссылкой на высокопоставленный источник. По данным собеседника издания, для российской стороны так же закрыт вопрос с Крымом и республиками Донбасса.

