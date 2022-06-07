Власти Запорожья назвали Крым законной частью России
Крым является законной частью России, а проведенный на территории полуострова референдум был легитимным. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Мы… возвращаемся в родную гавань в привязке к Крыму в том числе. Сегодня Крым — это основная артерия, связывающая нас с большой Россией, начиная с перемещения людей, товаров, грузов, экономики и прочих вещей. Крым — это сегодня наш проводник в большую Россию», — отметил чиновник в беседе с РИА Новости.
Рогов подчеркнул, что в мире понимают законность воссоединения Крыма с РФ, пишет «Свободная пресса».
Между тем стало известно, что в случае возобновления переговоров России и Украины в новом соглашении не будет обсуждаться статус Херсонской и Запорожской областей, жители которых поддерживают РФ. Об этом сообщили Известия со ссылкой на высокопоставленный источник. По данным собеседника издания, для российской стороны так же закрыт вопрос с Крымом и республиками Донбасса.
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