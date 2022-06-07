Российский банк начнет работу в Херсонской области в ближайшие дни
В ближайшие дни на территории Херсонской области начнёт работу Российский банк. Счета в нём можно будет открыть в ближайшие месяц-полтора, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоуосов. По его словам, украинские банки на территории региона работать уже не будут.
Представитель администрации отметил, что сейчас формируются системы банкоматов, оплаты счетов, пополнения мобильной связи и других функций. В течение месяца-полутора, люди смогут открывать счета уже в мобильных приложениях и через интернет.
Стремоусов также сказал, что пока отладка российской банковской системы идет в экспериментальном формате. При этом, уточнять название банков он не стал, подчеркнув лишь, что главная задача на сегодня – это запуск банковской системы как таковой.
Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области сообщил, что заявления на получение гражданства России подали уже около 1,5 тысячи жителей Херсона.
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