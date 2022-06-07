Российский банк начнет работу в Херсонской области в ближайшие дни

В ближайшие дни на территории Херсонской области начнёт работу Российский банк. Счета в нём можно будет открыть в ближайшие месяц-полтора, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоуосов. По его словам, украинские банки на территории региона работать уже не будут.

Представитель администрации отметил, что сейчас формируются системы банкоматов, оплаты счетов, пополнения мобильной связи и других функций. В течение месяца-полутора, люди смогут открывать счета уже в мобильных приложениях и через интернет.