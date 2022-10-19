Началась эвакуация жителей Херсона на левый берег Днепра

В Херсоне началось «организованное перемещение жителей на другой берег Днепра», где развернули пункты временного размещения. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации города Алешки.

Там уточнили, что людей из Херсона в Алешки и в Голую Пристань перевозят паромы. Там же развернут пункт временного размещения. Утверждается, что далее спасатели «распределят направление для поездки - его выберут на основе желания самого человека».