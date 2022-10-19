Началась эвакуация жителей Херсона на левый берег Днепра

В Херсоне началось «организованное перемещение жителей на другой берег Днепра», где развернули пункты временного размещения. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации города Алешки.

Там уточнили, что людей из Херсона в Алешки и в Голую Пристань перевозят паромы. Там же развернут пункт временного размещения. Утверждается, что далее спасатели «распределят направление для поездки - его выберут на основе желания самого человека».

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Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире «Соловьев Live» заявил, что на левый берег Днепра и в другие регионы России планируют вывезти около 50–60 тыс. человек. По его словам, если ВСУ разобьют шлюзы Каховской ГЭС, то вода подойдет к Херсону. Сальдо сообщил, что организованно будут перемещать гражданское население Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра.

Накануне командующий объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин рассказал о тяжелой обстановке на херсонском направлении. Он утверждает, что ВСУ целенаправленно наносят удары по объектам инфраструктуры и жилым домам Херсона. По данным генерала, Киев планирует наступление на Херсон в ближайшее время и есть прямая угроза жизни населения.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ЭвакуацияХерсон
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