«Удары, нанесенные по административным зданиям, не останутся без внимания. Уже в ближайшее время будет дана ответная реакция. Херсон под полным контролем союзных сил», — написал чиновник в Telegram.

Стремоусов добавил, что «нет никаких предпосылок» для входа ВСУ и западных бойцов на территорию Херсонской области, пишет РИА ФАН.

На минувшей неделе украинские силовики обстреляли администрацию Херсонской области, напоминает «Свободная пресса». Сообщалось, что ВСУ применили реактивную систему залпового огня HIMARS. В результате атаки погибли три человека.

