В Херсоне исключили возможность вторжения украинских войск
Власти Херсонской области работают в штатном режиме, вторжение украинских войск в регион исключено. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.
«Удары, нанесенные по административным зданиям, не останутся без внимания. Уже в ближайшее время будет дана ответная реакция. Херсон под полным контролем союзных сил», — написал чиновник в Telegram.
Стремоусов добавил, что «нет никаких предпосылок» для входа ВСУ и западных бойцов на территорию Херсонской области, пишет РИА ФАН.
На минувшей неделе украинские силовики обстреляли администрацию Херсонской области, напоминает «Свободная пресса». Сообщалось, что ВСУ применили реактивную систему залпового огня HIMARS. В результате атаки погибли три человека.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru