В Херсоне исключили возможность вторжения украинских войск

Власти Херсонской области работают в штатном режиме, вторжение украинских войск в регион исключено. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.

В Херсоне нейтрализовали вооруженную группу

«Удары, нанесенные по административным зданиям, не останутся без внимания. Уже в ближайшее время будет дана ответная реакция. Херсон под полным контролем союзных сил», — написал чиновник в Telegram.

Стремоусов добавил, что «нет никаких предпосылок» для входа ВСУ и западных бойцов на территорию Херсонской области, пишет РИА ФАН.

На минувшей неделе украинские силовики обстреляли администрацию Херсонской области, напоминает «Свободная пресса». Сообщалось, что ВСУ применили реактивную систему залпового огня HIMARS. В результате атаки погибли три человека.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУРегионыУкраина
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