В HeadHunter объяснили, почему замена людей роботами не случится резко и внезапно

«Конкуренция, особенно в сферах востребованных, будет только возрастать. И говорить о том, что есть угроза сокращений, угроза для рынка труда в целом, наверное, нельзя. Если говорить о том, кто сегодня в зоне риска, то, конечно, история про замену реальных людей автоматизированными системами, на самом деле происходит постоянно. В ней нет ничего нового. В XIX веке было много прачек — потом изобрели стиральные машинки. Прачки ушли, но мы не говорим о том, что целый пласт людей вымер. Люди переквалифицируются, меняются. Вот примерно то же самое будет происходить на рынке труда, углубляясь всё более и более в интеллектуальный процесс. Возможности профессиональной миграции есть. Индустриальная революция всегда происходит постепенно. И я думаю, что это позволит поколению, которое в этом участвует, перестроиться и быть востребованным», — заключила Мец.

Напомним, ранее в эфире НСН первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Дмитрий Василенко опроверг слухи о скором массовом сокращении в России из-за процесса роботизации.

