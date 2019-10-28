В HeadHunter объяснили, почему замена людей роботами не случится резко и внезапно
Представитель компании рассказала НСН, что индустриальная революция происходит постепенно, начиная с древнейших времён.
Опасения, что рынок труда претерпит кардинальные изменения, и без работы останутся миллионы людей, излишне драматизированы, заявила в эфире НСН эксперт рынка труда, представитель компании HeadHunter Ольга Мец. По её словам, нынешние процессы замены труда человека работой автоматизированной системы мало чем отличаются от событий XIX века, когда новые технологии вытеснили с рынка ряд профессий. По её словам, этот процесс идёт своим ходом, без скачков и потрясений для общества.
«Конкуренция, особенно в сферах востребованных, будет только возрастать. И говорить о том, что есть угроза сокращений, угроза для рынка труда в целом, наверное, нельзя. Если говорить о том, кто сегодня в зоне риска, то, конечно, история про замену реальных людей автоматизированными системами, на самом деле происходит постоянно. В ней нет ничего нового. В XIX веке было много прачек — потом изобрели стиральные машинки. Прачки ушли, но мы не говорим о том, что целый пласт людей вымер. Люди переквалифицируются, меняются. Вот примерно то же самое будет происходить на рынке труда, углубляясь всё более и более в интеллектуальный процесс. Возможности профессиональной миграции есть. Индустриальная революция всегда происходит постепенно. И я думаю, что это позволит поколению, которое в этом участвует, перестроиться и быть востребованным», — заключила Мец.
Напомним, ранее в эфире НСН первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Дмитрий Василенко опроверг слухи о скором массовом сокращении в России из-за процесса роботизации.
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