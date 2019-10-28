В Совфеде опровергли скорые массовые сокращения из-за роботизации
Первый зампердседателя Совета Федерации по науке, образованию и культуре объяснил НСН высказывание премьер-министра о скорых переменах в организации труда.
Массовых сокращений и замены людей роботами в ближайшее время не предвидится, заявил в ходе пресс-конференции НСН первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Дмитрий Василенко. Он объяснил слухи о грядущем замещении человека роботом в ряде профессий тем, что глава кабинета министров Дмитрий Медведев заглядывает далеко в будущее, говоря о развитии современных технологий.
«Сокращений в ближайшие 5-10 лет, таких, что будут работать роботы, не будет. Просто премьер смотрит на 10-20 лет вперёд, он человек увлечённый, у него больше информации», — заявил Василенко.
Напомним, ранее HR-эксперты спрогнозировали массовые сокращения в каждой десятой фирме в 2020 году. Кроме того, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявлял, что занятость населения в России станет более удалённой и сменится в сторону высокотехнологичных специальностей, а также будет разделена между роботом и человеком. Кроме того, согласно последним опросам, почти каждый шестой респондент считает реальным выполнение его основных обязанностей машиной.
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