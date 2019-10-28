Госдума: Без конституционной реформы роботизация России не грозит

«Роботизация — это часть повышения производительности труда. Она прописана в майских указах президента 2018 года, где речь идёт о 5% роста производительности труда в год. Но пока повышение производительности труда нам, как стране, не грозит. Всё это возможно, когда Россия будет полноценным государством — то есть будет иметь институты стратегического управления и планирования. Допустим, в Советском Союзе это были десятки институтов ЦК КПСС. У нас их нет, мало того, они запрещены конституцией. Потому что они требуют идеологии, а она прямо запрещена 13 статьёй конституции. В условиях конкуренции наций без этого у нас светлое будущее не наступит. Нам придётся эти решения принимать, в том числе о конституционной реформе», — заявил Фёдоров.

Напомним, ранее в эфире НСН первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Дмитрий Василенко опроверг слухи о скором массовом сокращении в России из-за процесса роботизации.

