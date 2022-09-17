Власти Харьковской области заявили, что жители региона находятся в заложниках у Украины

Как отметил чиновник, ситуация в регионе остается крайне сложной. Люди, которые не могут покинуть область, подвергаются издевательствам и пыткам со стороны украинских и западных военных.

«Много мы слышим о новых зверствах. Как людей привязывают к деревьям за то, что они получили российские паспорта, эти паспорта прибивают к их ногам», — рассказал Ганчев.

По его словам, подобные инциденты происходят в Купянске, Изюме, Балаклее, Волчанске и ряде других населенных пунктов.

Ранее стало известно, что на фоне контрнаступления ВСУ российским войскам пришлось покинуть Балаклею, Купянск и Изюм в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

