Власти Харьковской области заявили, что жители региона находятся в заложниках у Украины
Жители Харьковской области, которые не смогли выехать из региона, остались в заложниках у украинских войск. Об этом заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Как отметил чиновник, ситуация в регионе остается крайне сложной. Люди, которые не могут покинуть область, подвергаются издевательствам и пыткам со стороны украинских и западных военных.
«Много мы слышим о новых зверствах. Как людей привязывают к деревьям за то, что они получили российские паспорта, эти паспорта прибивают к их ногам», — рассказал Ганчев.
По его словам, подобные инциденты происходят в Купянске, Изюме, Балаклее, Волчанске и ряде других населенных пунктов.
Ранее стало известно, что на фоне контрнаступления ВСУ российским войскам пришлось покинуть Балаклею, Купянск и Изюм в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,3 млн+59 035 / сут.
Умерли
386 тыс.+110 / сут.
Выздоровели
19,3 млн+50 020 / сут.
- Байден пригрозил России последствиями в случае применения Москвой ядерного оружия
- Власти Харьковской области заявили, что жители региона находятся в заложниках у Украины
- Пушилин сообщил о серьезных боестолкновениях в восточной части Яровой
- В Сирии пять человек погибли из-за ракетной атаки Израиля
- Президент Мексики обвинил западные страны в усугублении конфликта на Украине
- В США заявили о «невообразимых» последствиях ядерного столкновения России и НАТО
- Песков отверг идею Зеленского менять военнопленных на поставки аммиака
- В Киргизии сообщили о 24 погибших в столкновениях на границе с Таджикистаном
- ВОЗ: число подтвержденных случаев смерти от COVID превысило 6,5 млн
- ЕС призвал Таджикистан и Киргизию к мирному урегулированию конфликта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru