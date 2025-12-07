В Харьковской области повреждена плотина Печенежского водохранилища
Плотина Печенежского водохранилища в Харьковской области закрыта для проезда автомобилей из-за полученных повреждений. Об этом сообщил глава Печенежского поселкового совета Харьковской области Александр Гусаров в своём Telegram-канале.
По информации Гусарова, движение по дорожному полотну плотины полностью прекращено. Когда будет восстановлено движение он не уточнил.
Печенежское водохранилище на реке Северский Донец было введено в эксплуатацию в 1962 году и имеет площадь около 65 на 3 километра.
В октябре ВСУ нанесли несколько ударов по дамбе Белгородского водохранилища, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
