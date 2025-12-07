В Харьковской области повреждена плотина Печенежского водохранилища

Плотина Печенежского водохранилища в Харьковской области закрыта для проезда автомобилей из-за полученных повреждений. Об этом сообщил глава Печенежского поселкового совета Харьковской области Александр Гусаров в своём Telegram-канале.

СМИ: ВСУ нанесли повторный удар по дамбе Белгородского водохранилища

По информации Гусарова, движение по дорожному полотну плотины полностью прекращено. Когда будет восстановлено движение он не уточнил.

Печенежское водохранилище на реке Северский Донец было введено в эксплуатацию в 1962 году и имеет площадь около 65 на 3 километра.

В октябре ВСУ нанесли несколько ударов по дамбе Белгородского водохранилища, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

