В Харьковской области повреждена плотина Печенежского водохранилища

По информации Гусарова, движение по дорожному полотну плотины полностью прекращено. Когда будет восстановлено движение он не уточнил.

Печенежское водохранилище на реке Северский Донец было введено в эксплуатацию в 1962 году и имеет площадь около 65 на 3 километра.

В октябре ВСУ нанесли несколько ударов по дамбе Белгородского водохранилища, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».