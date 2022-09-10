В Харьковской области местных жителей призвали покинуть зону боевых действий
Жителям подконтрольных России территорий Харьковской области в зоне боевых действий лучше покинуть свои дома. С такой просьбой обратился к населению глава администрации региона Виталий Ганчев.
«Ситуация складывается не наилучшим образом для нашего населения. К сожалению, противник предпринимает все больше и больше попыток уничтожения наших городов и поселков. В сложившейся ситуации я не могу допустить гибели мирных людей, поэтому я настоятельно рекомендую покинуть зону боевых действий», — отметил Ганчев.
По словам чиновника, поселки, которые оказались под обстрелами, скоро будут освобождены, «но до этого самое главное — сохранить жизнь и здоровье». Ганчев добавил, что российские пограничники оповещены о беженцах из Харьковской области и окажут им необходимую помощь.
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