В Харьковской области местных жителей призвали покинуть зону боевых действий

«Ситуация складывается не наилучшим образом для нашего населения. К сожалению, противник предпринимает все больше и больше попыток уничтожения наших городов и поселков. В сложившейся ситуации я не могу допустить гибели мирных людей, поэтому я настоятельно рекомендую покинуть зону боевых действий», — отметил Ганчев.

По словам чиновника, поселки, которые оказались под обстрелами, скоро будут освобождены, «но до этого самое главное — сохранить жизнь и здоровье». Ганчев добавил, что российские пограничники оповещены о беженцах из Харьковской области и окажут им необходимую помощь.

