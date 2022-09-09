Глава Харьковской области заявил о попытках выбить украинских военных из пригородов Балаклеи
Российские военные пытаются выбить войска Вооружённых сил Украины (ВСУ) из пригородов Балаклеи в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу администрации региона Виталия Ганчева.
Как заявил Ганчев в эфире телеканала «Россия 24», в Балаклее сейчас сложная гуманитарная обстановка, идут упорные бои, союзные силы потеряли контроль над населённым пунктом.
Ранее постоянный представитель России в Совбезе ООН Василий Небензя назвал контрнаступление украинских войск фейком.
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