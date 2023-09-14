В Харькове охранник посоветовал украинской журналистке снять кастрюлю с головы
В Харькове охранник супермаркета METRO попросил украинскую журналистку Марию Уманскую снять кастрюлю с головы в ответ на требование перейти на украинскую речь, пишет агентство УНИАН.
Уточняется, что журналистка требовала от охранника общаться с ней исключительно на украинском языке. В ответ мужчина заявил, что никому ничего не должен, и попросил собеседницу «снять кастрюлю с головы».
После Уманская пригрозила вызовом СБУ, а также назвала речь мужчины «лозунгом пророссийской сволочи», однако охранник продолжил говорить на русском языке.
Ранее сообщалось, что в украинских школах с нового учебного года появится обновленная дисциплина под названием «защита Украины», в рамках которой детей будут обучать управлению дронами, домедицинской помощи и ориентированию на местности, напоминает RT.
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