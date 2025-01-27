Заммэра Ракова рассказала об успешном проведении операции по протезированию аорты

Врачи Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С.П. Боткина провели уникальную гибридную операцию пациенту с двумя крупными аневризмами аорты, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что благодаря масштабной работе по квалификации медицинского персонала, наличию современного диагностического оборудования и использованию лучших методик лечения, в стационарах успешно оказывают помощь пациентам как со стандартными, так и со сложными и редкими заболеваниями.

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Так, ярким примером стало спасение 66-летнего пациента врачами Боткинской больницы. Мужчина поступил сразу с двумя крупными аневризмами аорты — такая патология встречается достаточно редко.

Врачи провели экстренное хирургическое лечение с применением двух различных видов вмешательств — открытого и эндоваскулярного. Благодаря их работе уже через неделю мужчину выписали из больницы домой.

ММНКЦ им. С.П. Боткина — одно из крупнейших лечебных учреждений столицы. В нем находится множество профильных медицинских центров, а сам он является лидером по числу высокотехнологичных операций.


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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
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