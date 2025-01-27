Заммэра Ракова рассказала об успешном проведении операции по протезированию аорты

Так, ярким примером стало спасение 66-летнего пациента врачами Боткинской больницы. Мужчина поступил сразу с двумя крупными аневризмами аорты — такая патология встречается достаточно редко.

Врачи провели экстренное хирургическое лечение с применением двух различных видов вмешательств — открытого и эндоваскулярного. Благодаря их работе уже через неделю мужчину выписали из больницы домой.

ММНКЦ им. С.П. Боткина — одно из крупнейших лечебных учреждений столицы. В нем находится множество профильных медицинских центров, а сам он является лидером по числу высокотехнологичных операций.



