В Хабаровском крае ведется проверка после гибели двух тигрят
Министерство природных ресурсов Хабаровского края проводит проверку после обнаружения двух мертвых тигрят, сообщает «РЕН ТВ».
Животные были найдены под крыльцом жилого дома в поселке Шумный Вяземского района.
Сообщение о больном хищнике поступило 15 декабря. Прибывшие на место инспекторы обнаружили двух мертвых тигрят возрастом около четырех месяцев.
В скором времени будет проведена экспертиза, чтобы установить причины смерти животных.
Ранее в пресс-центре НСН Владимир Бурматов заявил, что в России ужесточится наказание за ненадлежащее обращение с животными.
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