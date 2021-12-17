В Хабаровском крае ведется проверка после гибели двух тигрят

Животные были найдены под крыльцом жилого дома в поселке Шумный Вяземского района.

Сообщение о больном хищнике поступило 15 декабря. Прибывшие на место инспекторы обнаружили двух мертвых тигрят возрастом около четырех месяцев.

В скором времени будет проведена экспертиза, чтобы установить причины смерти животных.

Ранее в пресс-центре НСН Владимир Бурматов заявил, что в России ужесточится наказание за ненадлежащее обращение с животными.

