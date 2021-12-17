В Хабаровском крае ведется проверка после гибели двух тигрят

Министерство природных ресурсов Хабаровского края проводит проверку после обнаружения двух мертвых тигрят, сообщает «РЕН ТВ».

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Животные были найдены под крыльцом жилого дома в поселке Шумный Вяземского района.

Сообщение о больном хищнике поступило 15 декабря. Прибывшие на место инспекторы обнаружили двух мертвых тигрят возрастом около четырех месяцев.

В скором времени будет проведена экспертиза, чтобы установить причины смерти животных.

Ранее в пресс-центре НСН Владимир Бурматов заявил, что в России ужесточится наказание за ненадлежащее обращение с животными.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Хабаровский КрайТигры
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