В Приморье отмечают увеличение численности амурских тигров и леопардов

Ученые установили рост популяции амурских тигров до 55 взрослых особей и детенышей, дальневосточных леопардов насчитывается уже свыше 100. Самые многочисленные группировки кошачьих зарегистрированы на территориях нацпарка «Земля леопарда» и заповедника «Кедровая падь».

Отмечается, что данные для анализа получили при помощи фотоловушек. Корма хватает на всех, сообщает РИА ФАН.

Общественность и зоозащитники выступают с инициативой законодательного запрета в России охоты для госслужащих, сообщила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель ассоциации «Зооправо» Анастасия Федюнина.

«У нас есть предложение от общественности, чтобы был принят законопроект, запрещающий государственным деятелям заниматься таким видом отдыха и развлечений, как охота. Предполагается, что если ты депутат, член Совета Федерации, сотрудник правоохранительных органов, судья или чиновник, у тебя не может быть охотничьего билета. Это касается только лиц, находящихся на государственных должностях, потому что у нас сильное лобби охотников, и они принимают законы, которые не улучшают ситуацию с экологией и животным миром в России, а ухудшают ее», -сказала Федюнина.







