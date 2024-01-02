В Хабаровском крае автомобиль сбил амурского тигра
В Хабаровском крае автомобиль сбил амурского тигра, водитель с места происшествия скрылся.
Животное обнаружили автомобилисты прямо на трассе Бикин-Лермонтовка. Тигр лежал на дороге и не пробовал подняться на лапы.
Специалисты в итоге забрали хищника с дороги. Животное из-за пережитого стресса не хотело засыпать несколько часов. Чтобы усыпить его и отвезти в центр реабилитации, пришлось использовать много доз снотворного. Предварительный осмотр показал, что это молодая самка. У нее нет внешних повреждений, но могут внутренние, как это часто бывает при ДТП.
Ранее зоозащитники обвинили дрессировщиков Эдгарда и Аскольда Запашных в жестоком обращении с животными после видео, на котором они во время репетиции бьют тигров палками, обливают их водой, а также используют против животных огнетушитель. Артисты пояснили, что таким образом пытались разнять дерущихся животных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru