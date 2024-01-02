В Хабаровском крае автомобиль сбил амурского тигра

В Хабаровском крае автомобиль сбил амурского тигра, водитель с места происшествия скрылся.

«Проверят видеозаписи»: Бурматов призвал не обвинять Запашных в избиении тигров

Животное обнаружили автомобилисты прямо на трассе Бикин-Лермонтовка. Тигр лежал на дороге и не пробовал подняться на лапы.

Специалисты в итоге забрали хищника с дороги. Животное из-за пережитого стресса не хотело засыпать несколько часов. Чтобы усыпить его и отвезти в центр реабилитации, пришлось использовать много доз снотворного. Предварительный осмотр показал, что это молодая самка. У нее нет внешних повреждений, но могут внутренние, как это часто бывает при ДТП.

Ранее зоозащитники обвинили дрессировщиков Эдгарда и Аскольда Запашных в жестоком обращении с животными после видео, на котором они во время репетиции бьют тигров палками, обливают их водой, а также используют против животных огнетушитель. Артисты пояснили, что таким образом пытались разнять дерущихся животных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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