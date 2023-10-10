«Проверят видеозаписи»: Бурматов призвал не обвинять Запашных в избиении тигров
Гибель тигра на репетиции однозначно расценивалась бы как жестокое обращение с животными, сказал НСН Владимир Бурматов.
Братья Запашные могли быть вынуждены наносить удары тиграм, чтобы разнять животных и избежать смертельного исхода, проверка поможет установить все обстоятельства случившегося. Об этом НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Ранее Аскольд Запашный объяснил, зачем на репетиции бил палкой тигра. Видео, распространившееся в интернете, вызвало возмущение зоозащитников. Бурматов призвал дождаться результатов проверки.
«Из комментариев самих Запашных следует, что они разнимали животных и что один из тигров мог бы погибнуть, если бы дрессировщики не вмешались. Гибель животного точно оценивалась бы как жестокое обращение, в этом случае к ним нагрянула бы прокуратура, и тогда Запашные, скорее всего, легко не отделались бы. Я уточнил, что в цирке ведется видеозапись абсолютно всех репетиций, они архивируются на сервере. Благодаря этому проверка сможет сделать объективные выводы. Я призвал руководство цирка к максимальной открытости, мы договорились, что в случае необходимости они обеспечат доступ любой проверке к этому архиву», — сказал Бурматов.
Собеседник НСН отметил, что сегодня российское законодательство в отношении цирков и зоопарков очень серьезно ужесточено.
«Введена ответственность за нарушения, допущенные при содержании животных, при их дрессировке и так далее. За это предусмотрены очень крупные штрафы. Кроме того, мы ввели лицензирование цирков. Если зоопарк или цирк нарушает какие-либо из огромного перечня очень жестких требований федерального законодательства, то они могут быть лишены лицензии и закрыты», — заключил он.
Ранее Аскольд Запашный в интервью НСН пояснил, что палки были пущены в ход из-за необходимости разнять драку между тиграми. По его словам, для этого применяются не только палки, но и брандсбойты, и светошумовое оружие, и реквизит, например, тумбы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдолг США менее чем за месяц вырос на $500 млрд
- Министр обороны Израиля объявил о полноценном наступлении на сектор Газа
- WSJ: США могут направить второй авианосец к побережью Израиля
- Боррель: ряд решений Израиля противоречат международному праву
- В ГД предложили поднять до 60 тыс рублей порог идентификации при оплате ЖКУ
- Израильский вертолет ударил по наблюдательному пункту «Хезболлы»
- Вильфанд: Москвичей ожидает самая холодная ночь с начала осени
- Минобороны ФРГ анонсировало отправку Киеву еще 10 танков Leopard
- Палестина обвинила Израиль в применении боеприпасов с белым фосфором
- Бег и антидепрессанты оказались одинаково эффективны при борьбе с депрессией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru