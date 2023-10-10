«Проверят видеозаписи»: Бурматов призвал не обвинять Запашных в избиении тигров

Ранее Аскольд Запашный объяснил, зачем на репетиции бил палкой тигра. Видео, распространившееся в интернете, вызвало возмущение зоозащитников. Бурматов призвал дождаться результатов проверки.

«Из комментариев самих Запашных следует, что они разнимали животных и что один из тигров мог бы погибнуть, если бы дрессировщики не вмешались. Гибель животного точно оценивалась бы как жестокое обращение, в этом случае к ним нагрянула бы прокуратура, и тогда Запашные, скорее всего, легко не отделались бы. Я уточнил, что в цирке ведется видеозапись абсолютно всех репетиций, они архивируются на сервере. Благодаря этому проверка сможет сделать объективные выводы. Я призвал руководство цирка к максимальной открытости, мы договорились, что в случае необходимости они обеспечат доступ любой проверке к этому архиву», — сказал Бурматов.

Собеседник НСН отметил, что сегодня российское законодательство в отношении цирков и зоопарков очень серьезно ужесточено.

«Введена ответственность за нарушения, допущенные при содержании животных, при их дрессировке и так далее. За это предусмотрены очень крупные штрафы. Кроме того, мы ввели лицензирование цирков. Если зоопарк или цирк нарушает какие-либо из огромного перечня очень жестких требований федерального законодательства, то они могут быть лишены лицензии и закрыты», — заключил он.

Ранее Аскольд Запашный в интервью НСН пояснил, что палки были пущены в ход из-за необходимости разнять драку между тиграми. По его словам, для этого применяются не только палки, но и брандсбойты, и светошумовое оружие, и реквизит, например, тумбы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

