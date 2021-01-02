В Хабаровске заявили о прекращении митингов в поддержку Фургала
Власти Хабаровска сообщают, что несанкционированные митинги и шествия в поддержку осужденного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прекратились. Об этом в субботу, 2 января, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии Хабаровска.
«Митинги больше не проводятся ни в будние, ни в выходные дни. Сегодня на площади Ленина в краевом центре не было зафиксировано людей, которые принимают участие в несанкционированной массовой акции», - сообщает пресс-служба.
По данным мэрии Хабаровска, более 500 административных правонарушений было пресечено за время проведения несанкционированных акций, хабаровские суды назначили более 300 штрафов на сумму свыше 3,5 млн рублей, произведено около 100 административных арестов, более чем 40 нарушителей трудились на обязательных работах.
Напомним, Фургал был задержан 9 июля 2020 года. СК РФ подозревает Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова в 2004 и 2005 годах. Всё время после задержания Фургал находится в СИЗО "Лефортово" в Москве.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции назвал Фургала «лояльным к федеральной власти», сообщает «Свободная пресса». Однако, по словам российского лидера, «обвинение в адрес экс-губернатора очень тяжелое и речь идет об убийствах».
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