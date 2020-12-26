Бывшую жену Фургала допросили по делу о хищениях после конфискации оружия

Экс-супругу арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Ларису Стародубову хабаровские следователи допросили как свидетеля по делу о попытке хищения средств на заводе «Амурсталь». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

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Стародубова является свидетелем в уголовном расследовании о возможных хищениях на «Амурстали» посредством оформления кредитов.

Бывшую жену Фургала доставили в полицию после проведенного у нее обыска, в ходе которого у Стародубовой изъяли ее мобильный телефон и охотничье ружье, которым владел Фургал. По данным издания, Стародубова не смогла предъявить документы на оружие.

Напомним, Фургал был задержан 9 июля 2020 года. СК РФ подозревает Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова в 2004 и 2005 годах. Всё время после задержания Фургал находится в СИЗО "Лефортово" в Москве.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции назвал Фургала «лояльным к федеральной власти», сообщает «Свободная пресса». Однако, по словам российского лидера, «обвинение в адрес экс-губернатора очень тяжелое и речь идет об убийствах».

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ФОТО: pixabay.com
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