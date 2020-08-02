В Хабаровске впервые не состоялось дневное шествие в поддержку Фургала

Впервые за 22 дня протестных митингов в Хабаровске не состоялось дневное шествие в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. Об этом сообщает РИА Новости.

Плохая погода и низкая активность граждан стали причиной отмены несанкционированной акции. В воскресенье днем на площадь Ленина, с которой начинаются шествия, пришли лишь несколько десятков человек. Отмечается, что участники акции не выкрикивали лозунгов. Затем начался сильный дождь, и люди разошлись.