В Хабаровске впервые не состоялось дневное шествие в поддержку Фургала
Впервые за 22 дня протестных митингов в Хабаровске не состоялось дневное шествие в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. Об этом сообщает РИА Новости.
Плохая погода и низкая активность граждан стали причиной отмены несанкционированной акции. В воскресенье днем на площадь Ленина, с которой начинаются шествия, пришли лишь несколько десятков человек. Отмечается, что участники акции не выкрикивали лозунгов. Затем начался сильный дождь, и люди разошлись.
«Возможно, сказывается усталость людей», — прокомментировали отмену шествия в мэрии Хабаровска.
Несанкционированные митинги в поддержку Фургала в Хабаровском крае начались 11 июля и проходят по выходным. По официальным данным, самое большое число участников - 12 тысяч – вышли на первое шествие.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обвиняется в организации заказных убийств предпринимателей. Он арестован и содержится в СИЗО Лефортово. Фургал не признает себя виновным.
Ранее председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН предложил семье Фургала юридическую помощь.
«Адвокат, как врач, должен помогать вне зависимости от того, насколько плохо или хорошо общество относится к подзащитному. Союз адвокатов России может представить на выбор великолепных адвокатов для семьи Фургала, которая испытывает финансовые трудности. Квалифицированная юридическая помощь гарантируется каждому – это норма Конституции РФ, закон прямого действия для адвокатуры России», – напомнил он в эфире НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru