В Хабаровске возобновились акции в поддержку Фургала
В Хабаровске состоялось несанкционированное шествие в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. В нем приняли участие до 250 человек, сообщает РБК, в том числе десантники, которые праздновали 90-летие ВДВ.
Немногочисленное шествие началось через час после его официального старта с площади Ленина перед зданием правительства региона, пишет РБК со ссылкой на портал DVhab.ru.
«К исходу первого часа на лавочках, ближайших к зданию правительства, все-таки собрались митингующие. Всего около сотни», — говорится в публикации.
Также отмечается, что немногочисленность акции можно объяснить сильными дождями.
В акции приняли участие около 200–250 человек, сообщает РБК, цитируя корреспондента Би-би-си. Также уточняется, что на снятом видео телеканала есть ветераны Воздушно-десантных войск, примкнувшие в день 90-летия со дня основания ВДВ, к сторонникам Фургала.
Официальных данных ГУ МВД России по Хабаровскому краю пока нет.
Ранее в мэрии Хабаровска заявили, что несанкционированное шествие впервые не состоялось.
Несанкционированные митинги в поддержку Фургала в Хабаровском крае начались 11 июля и проходят по выходным. По официальным данным, самое большое число участников - 12 тысяч – вышли на первое шествие.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обвиняется в организации заказных убийств предпринимателей. Он арестован и содержится в СИЗО Лефортово. Фургал не признает себя виновным.
Ранее председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН предложил семье Фургала юридическую помощь.
«Адвокат, как врач, должен помогать вне зависимости от того, насколько плохо или хорошо общество относится к подзащитному. Союз адвокатов России может представить на выбор великолепных адвокатов для семьи Фургала, которая испытывает финансовые трудности. Квалифицированная юридическая помощь гарантируется каждому – это норма Конституции РФ, закон прямого действия для адвокатуры России», – напомнил он в эфире НСН.
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