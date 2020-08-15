В Хабаровске состоялся митинг в поддержку Фургала в шестую субботу подряд

В Хабаровске в очередном шествии в поддержку Фургала, по данным администрации города, приняли участие 1,5 тыс. человек. Акции в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят шестую субботу подряд, отмечает РБК со ссылкой на местный портал dvhab.ru.



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Митингующие традиционно собрались в 12:00 (5:00 мск) на площади перед им. Ленина Хабаровска перед зданием правительства. Они выкрикивали лозунги «Я, мы, Сергей Фургал», «Нас будет больше» и т.п. Отмечается, что митингующие также скандировали лозунги в поддержку Белоруссии.

По оценкам администрации города, в шествии участвовали около 1,5 тыс. жителей. За время митингов составлено,139 протоколов об административных правонарушениях, 13 активистов подвергнуты аресту.

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обвиняется в организации заказных убийств предпринимателей. Он арестован и содержится в СИЗО Лефортово. Фургал не признает себя виновным.

Ранее председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН предложил семье Фургала юридическую помощь.

«Адвокат, как врач, должен помогать вне зависимости от того, насколько плохо или хорошо общество относится к подзащитному. Союз адвокатов России может представить на выбор великолепных адвокатов для семьи Фургала, которая испытывает финансовые трудности. Квалифицированная юридическая помощь гарантируется каждому – это норма Конституции РФ, закон прямого действия для адвокатуры России», – напомнил он в эфире НСН.

