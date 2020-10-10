В Хабаровске силовики задержали 40 участников акции в поддержку Фургала

«Ворсин (Алексей, координатор хабаровского штаба Навального – прим. НСН) задержан и находится в 5-м отделе полиции. Всего задержали около 40 человек», - пояснил он.

По данным Пастухова, двое участников акции госпитализированы с ушибами разной степени тяжести. У женщины гематома после удара силовика. Мужчина без сознания, «с ним проводят реанимационные действия», пояснил Петухов.

УМВД и власти региона официальных комментариев не дали. На площади имени Ленина в Хабаровске несет дежурство ОМОН.

Ранее стало известно, что полиция пресекла несогласованную с властями акцию поддержки арестованного за организацию убийств предпринимателей Сергея Фургала. Сообщалось, что ее участниками стали около 500 человек.

Ранее Следственный комитет РФ продлил арест бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации покушений и убийств предпринимателей, до 9 декабря, сообщает РИА ФАН. Адвокаты бывшего хабаровского главы просили отпустить его из СИЗО под залог. Фургал делит камеру в СИЗО «Лефортово» с экс-министром по вопросам Открытого правительства Михаилом Абызовым, которого обвиняют в коррупции.



