Суд продлил арест Фургала до зимы
Басманный районный суд российской столицы решил продлить до 9 декабря содержание под стражей бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Таким образом, удовлетворена соответствующая просьба следствия
Ранее следователи предъявили Фургалу обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори. Сегодня на заседании суда обвиняемый пожаловался на давление со стороны следователей с целью склонить его к признанию вины, отмечает RT. Он также назвал своё дело политическим.
Экс-чиновник обратился с просьбой к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой отвести в полном составе всю следственную группу, которая ведёт его дело, передает Ura.ru. Фургал настаивает, что нынешние следователи проявляют личную заинтересованность в итоге дела.
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