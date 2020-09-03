Суд продлил арест Фургала до зимы

Басманный районный суд российской столицы решил продлить до 9 декабря содержание под стражей бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Таким образом, удовлетворена соответствующая просьба следствия

Ранее следователи предъявили Фургалу обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори. Сегодня на заседании суда обвиняемый пожаловался на давление со стороны следователей с целью склонить его к признанию вины, отмечает RT. Он также назвал своё дело политическим.

Экс-чиновник обратился с просьбой к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой отвести в полном составе всю следственную группу, которая ведёт его дело, передает Ura.ru. Фургал настаивает, что нынешние следователи проявляют личную заинтересованность в итоге дела.





