В Хабаровске проходит вторая за день акция в поддержку Фургала
Новая несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в Хабаровске. Она стала второй за субботу, сообщает «Интерфакс».
Известно, что участники шествия идут по центральным улицам города. О количестве вышедших на несанкционированную акцию не сообщается.
Утром в субботу в аналогичной акции приняли участие, по данным мэрии города, 6,5 тысяч хабаровчан. Она прошла мирно и завершилась спустя четыре часа.
Стихийные акции протеста продолжаются в Хабаровском крае уже две недели. Их участники выступают против ареста экс-главы региона Сергея Фургала, а также против назначения врио губернатора Михаила Дегтярёва. Экс-глава региона и его преемник являются членами ЛДПР.
Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев в эфире НСН опроверг заявления о поддержке протестов в Хабаровском крае из-за рубежа.
«У нас все, что ни происходит, все списывают на иностранное вмешательство. Какое дело иностранцам до этой ситуации? Нет никакого иностранного вмешательства! Люди Хабаровского края вышли защищать всенародно избранного губернатора. Они имеют право выражать свою позицию, свое мнение. Люди вышли защищать свои интересы, имеют на это право!» - подчеркнул политик.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru