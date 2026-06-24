Буцкая опровергла слухи о штрафах за сожительство вне брака
Какие-либо запреты за сожительство вне брака, а также штрафы за это, на государственном уровне не обсуждаются. Как пишет RT, об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
По её словам, «никаких запретительных санкций точно не будет».
«Мы сейчас делаем всё для того, чтобы у подростков сразу формировались правильные ценностные ориентиры», - добавила парламентарий.
Ранее замглавы Минюста РФ Вадим Баланин заявил, что сожительство без брака является угрозой для безопасности страны, пишут «Известия».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Траты без гарантий: Почему нотариусы не защитят от «схемы Долиной»
- Буцкая опровергла слухи о штрафах за сожительство вне брака
- Вертолет Ми-2 упал во время сельхозработ на Кубани
- Россиянам рассказали о правилах индексации остатка маткапитала
- Ажиотаж и абсурд: Депутаты поделились опытом заправки на российских АЗС
- Новак поручил обеспечить приоритетные поставки топлива в некоторые регионы РФ
- Россиянам рассказали о новых санкциях за неуплату алиментов
- HR-эксперт объяснила, почему обезличенные резюме навредят рынку
- Лавров: Ввод на Украину иностранных войск приведет к новой Берлинской стене
- МИД: Россия призывает все страны выйти из МУС