Буцкая опровергла слухи о штрафах за сожительство вне брака

По её словам, «никаких запретительных санкций точно не будет».

«Мы сейчас делаем всё для того, чтобы у подростков сразу формировались правильные ценностные ориентиры», - добавила парламентарий.

Ранее замглавы Минюста РФ Вадим Баланин заявил, что сожительство без брака является угрозой для безопасности страны, пишут «Известия».

