Буцкая опровергла слухи о штрафах за сожительство вне брака

Какие-либо запреты за сожительство вне брака, а также штрафы за это, на государственном уровне не обсуждаются. Как пишет RT, об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

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По её словам, «никаких запретительных санкций точно не будет».

«Мы сейчас делаем всё для того, чтобы у подростков сразу формировались правильные ценностные ориентиры», - добавила парламентарий.

Ранее замглавы Минюста РФ Вадим Баланин заявил, что сожительство без брака является угрозой для безопасности страны, пишут «Известия».

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