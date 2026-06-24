В Госдуме раскритиковали изменение условий по семейной ипотеке

Комментируя идею сократить срок компенсации льготы семейной ипотеки до 15 лет, он указал, что в настоящее время срок такого займа составляет 28 лет. В итоге людям придётся через 15 лет выкручиваться самим.

«Басни о том, что семьи с детьми «барыжат» квартирами благодаря льготным кредитам, – это бред. Это давно невозможно... им бы для себя жилье купить», - отметил парламентарий.

По словам Миронова, подобные предложения - это «саботаж демографии и поручений президента по поддержке рождаемости». Он добавил, что такими действиями Минфин пытается «сэкономить бюджет», но вместо этого следует снижать ключевую ставку.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что срок семейной ипотеки предложено ограничить 15-ю годами, после чего семьям придётся выплачивать займ уже по рыночной ставке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

