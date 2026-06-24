В Госдуме раскритиковали изменение условий по семейной ипотеке
Условия выдачи семейной ипотеки ухудшать нельзя. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил депутат Госдумы Сергей Миронов.
Комментируя идею сократить срок компенсации льготы семейной ипотеки до 15 лет, он указал, что в настоящее время срок такого займа составляет 28 лет. В итоге людям придётся через 15 лет выкручиваться самим.
«Басни о том, что семьи с детьми «барыжат» квартирами благодаря льготным кредитам, – это бред. Это давно невозможно... им бы для себя жилье купить», - отметил парламентарий.
По словам Миронова, подобные предложения - это «саботаж демографии и поручений президента по поддержке рождаемости». Он добавил, что такими действиями Минфин пытается «сэкономить бюджет», но вместо этого следует снижать ключевую ставку.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что срок семейной ипотеки предложено ограничить 15-ю годами, после чего семьям придётся выплачивать займ уже по рыночной ставке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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