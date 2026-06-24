Бессент: После конфликта на Украине Россия захочет вернуться к доллару

Он уточнил, что, по его мнению, это может произойти после урегулирования конфликта на Украине.

«Доллар — это не просто наша валюта. Это наша ликвидность, рынки капитала, их глубина, широта. Все хотят быть здесь», - добавил американский министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что доля нацвалют в коммерческих расчетах между странами СНГ превысила 85%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».