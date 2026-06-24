Бессент: После конфликта на Украине Россия захочет вернуться к доллару
Глава Минфина США Скотт Бессент допустил, что Россия может вернуться к расчётам в долларах во внешнеторговых операциях. Об этом сообщает RT.
Он уточнил, что, по его мнению, это может произойти после урегулирования конфликта на Украине.
«Доллар — это не просто наша валюта. Это наша ликвидность, рынки капитала, их глубина, широта. Все хотят быть здесь», - добавил американский министр.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что доля нацвалют в коммерческих расчетах между странами СНГ превысила 85%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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