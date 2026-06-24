Следком сообщил о гибели пилота упавшего на Кубани вертолета Ми-2
Пилот упавшего на Кубани вертолета Ми-2 погиб. Об этом со ссылкой на Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России сообщает RT.
Инцидент произошёл 24 июня вблизи хутора Прикубанского в Краснодарском крае во время выполнения сельхозработ. На месте крушения работают следователи.
«Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека», - указали в ведомстве.
Ранее 10 человек пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-8Т в Коми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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