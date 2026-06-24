Вертолет Ми-2 упал во время сельхозработ на Кубани

Вертолет Ми-2 упал во время сельхозработ на Кубани. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщает ТАСС.

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Уточняется, что инцидент произошёл в Славянском районе в районе хутора Прикубанский.

По предварительным данным, на борту воздушного судна находился один человек.

Ранее более 20 человек погибли в результате крушения пакистанского военного вертолета Ми-17 в Кашмире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот видео
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