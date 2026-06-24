Вертолет Ми-2 упал во время сельхозработ на Кубани
24 июня 202617:17
Алексей Филимонов
Вертолет Ми-2 упал во время сельхозработ на Кубани. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщает ТАСС.
Уточняется, что инцидент произошёл в Славянском районе в районе хутора Прикубанский.
По предварительным данным, на борту воздушного судна находился один человек.
Ранее более 20 человек погибли в результате крушения пакистанского военного вертолета Ми-17 в Кашмире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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