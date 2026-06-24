Россиянам рассказали о правилах индексации остатка маткапитала

Он напомнил, что в феврале текущего года маткапитал был проиндексирован 5,6%. Неиспользованный остаток выплаты также подлежит индексации, причём в автоматическом режиме, то есть без подачи заявлений.

«Например, если неиспользованный остаток в январе 2026 года составлял 211 тысяч рублей, то в феврале 2026 года он был увеличен до 222 816 рублей», - сказал эксперт.

Балынин напомнил, что если сумма остатка маткапитала 10 тысяч рублей или меньше, то его можно забрать.

Ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила «Радиоточке НСН», что несмотря на увеличение размера маткапитала, эти средства всё еще остаются «замороженными» для решения насущных проблем семьи.

